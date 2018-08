Sorties week-end

Encore un Soir

Oui, le Festival Soir est devenu une trilogie. On vous signale donc qu’il ressuscite en fin de semaine rue Ontario, dans Hochelaga, suivant le même principe que sur Beaubien à Montréal : des commerces sont investis par toutes sortes d’arts — musique, poésie, arts visuels, danse, littérature, cinéma — livrés en expositions, performances et discussions. Notez qu’un « pop-up shop » sera tenu à l’église chrétienne du Roi des rois vendredi soir et samedi, pour ceux qui ne jurent que par la création locale.

Vendredi de 17 h à 3 h, rue Ontario. Entrée libre, mais certains spectacles sont payants. Programmation.

Trois mois de temps

Sans même le connaître, on l’aime déjà : un Festival du temps et du silence long… de trois mois. Symptomatique de notre époque, diront les uns — et ils auront raison. « Là où le divertissement cherche à distraire, à dévier notre attention, écrivent les organisateurs, l’art cherche à la concentrer. » On parle donc ici de 12 projets d’arts vivants en petites scènes, intérieures ou extérieures, tenus à Montréal et dans ses environs jusqu’à la fin de novembre. Précisons : à des moments hors normes et d’une durée indéterminée, parce que le temps ne devrait pas être compté. On vous laisse découvrir ce qui vous attend.

Du 1er septembre au 30 novembre. Laissez-passer pour trois mois : 16 $. Programmation complète.

Silence, et écoutez

Restons sur la même note : si vous avez besoin d’un peu de répit loin du bruit que fait le monde, il faut considérer l’idée de passer votre après-midi dominical dans les siestes musicales des Escales improbables de Montréal. Ceci n’est pas un concert : c’est une bulle de son pour plonger, cette fois avec les voix du Choeur du Brouhaha, dans un état de relaxation mentale bien loin de la ville.

Dimanche à 13 h et à 14 h 15 près de l’étang du parc Jarry. Gratuit. escalesimprobables.com

Poésies lancées

Avec l’automne à nos portes, c’est le retour des soirées chaudes du Throw Poetry Collective, qui réunit chaque mois des poètes sur des scènes montréalaises. Comme Le Divan orange a fermé ses portes au début de l’été, c’est au café Le Cagibi que démarre cette nouvelle saison de spoken word. Les poètes doivent s’inscrire sur place, assurer qu’ils ont bien en main deux poèmes de trois minutes ou moins, et puis c’est parti pour la gloire.

Dimanche de 19 h à 22 h, 6596, boulevard Saint-Laurent. 5-7 $.

Cultures autochtones

C’est une deuxième édition qui s’ouvre pour le festival KWE ! À la rencontre des peuples autochtones, grande réunion autour des cultures, traditions et créations des Premières Nations et des Inuits. Parmi l’éventail d’activités : des ateliers de langue wendat, un espace pour mieux comprendre les peuples autochtones, des rencontres d’auteurs et des courts métrages du Wapikoni mobile.

Jusqu’au 3 septembre à la place de l’Assemblée-Nationale, à Québec. Entrée libre.