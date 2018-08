Sorties week-end

En mondes parallèles

Dix jours seulement : c’est le temps que dure l’exposition-parcours Réalités alternatives, seul arrêt en Amérique du Nord de cette plongée documentaire immersive tirée du Sheffield Doc/Fest. Si certaines des sept oeuvres présentées se fondent sur un événement d’actualité (comme les récentes attaques terroristes en Europe), d’autres regardent au verre grossissant notre corps ou notre époque hypersurveillée — le tout sur un mode usant des nouvelles technologies, comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle. À noter que les oeuvres sont présentées en langue originale anglaise, à l’exception de Berlin Paris Terror, bilingue.

Jusqu’au 2 septembre au Centre Phi. Entrée au 315, rue Saint-Paul Ouest. 15-20 $. Départs : 11 h, 13 h, 15 h, 17 h et 19 h. Information et billets.

Retour au XVIIIe siècle

C’est un anniversaire historique pour le Marché public de Pointe-à-Callière, ce haut lieu de la Nouvelle-France reconstitué chaque fin d’été dans le Vieux-Montréal. Vingt-cinq ans plus tard, nous voici de retour en 1733, précisément, en compagnie des marchands, amuseurs publics et spécialistes divers qui ont fait le quotidien à un certain moment ancien de notre histoire. Les enfants pourront rencontrer un laceur de babiches, relever le défi d’un coureur des bois ou participer à l’école des moussaillons pendant que les adultes, eux, feront (entre autres) le plein de provisions locales pour la boustifaille du soir.

Samedi de 10 h à 20 h et dimanche de 10 h à 18 h au 350, place Royale, dans le Vieux-Montréal. Accès libre. Information.

Bonjour, monarques

Je suis orange et noir, j’ai un corps fragile, je migre vaillamment chaque année et ma survie est hélas menacée par le réchauffement climatique. Qui suis-je ? Si vous n’avez pas encore découvert le mystérieux lépidoptère décrit plus haut, c’est l’occasion de mieux le connaître avec Fiesta monarque, première édition d’un rendez-vous qui deviendra annuel à l’Insectarium. Il y aura de la musique mexicaine (car le monarque migre du Québec au Mexique chaque automne), des ateliers pour les petits et une cyclonomade qui a suivi, à vélo, sa migration du nord au sud.

Samedi et dimanche de 10 h à 16 h au 4581, rue Sherbrooke Est. $ Programme.

Yoga jusqu’à plus soif

Si Wanderlust n’est pas un rendez-vous avec le calme absolu, son mariage du yoga et de la méditation avec la musique et la gastronomie en fait tout de même une occasion de ressourcement. Le festival du « bien-être » s’arrête donc à Tremblant avec une programmation costaude comptant une multitude de cours de yoga, de conférences, de séances de méditation et jusqu’à des « bains sonores ». Si la joie de vivre devient trop bruyante, on peut s’isoler dans les sentiers de randonnée autour du village.

Jusqu’au 26 août à Tremblant. Programme et billets.

Promenade urbaine

Cette fois, vous n’aurez pas à chercher l’art urbain au hasard de vos promenades dans Montréal : 16 artistes et collectifs montréalais en art urbain ont eu carte blanche pour Surfaces, une exposition de 14 oeuvres installée dans le Quartier des spectacles pour les prochaines semaines. Sur un mur, une voiture, un bloc de béton ou un conteneur apparaîtra le travail de Miss Me, de Zilon ou du MtlLight Collective.

Jusqu’au 28 octobre sur la Promenade des artistes. Accès libre. Liste des artistes.