Les applications de la semaine: suivre son cycle et garder ses mots de passe

Suivre son cycle

L’application de fertilité Natural Cycles a fait jaser récemment en devenant le premier dispositif de contraception numérique approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis. Si plusieurs personnes ont remis en doute l’efficacité de cette méthode de contraception, l’idée de simplement suivre son cycle menstruel grâce à une application est sans danger et plutôt pratique pour recenser les divers symptômes ressentis tout au long du cycle hormonal. Clue est une option populaire pour ce faire. Cette application au design épuré et de bon goût permet aussi d’inscrire dans le calendrier de son cycle des informations relatives à la contraception (prise de pilule, pose de stérilet, test de grossesse, etc.). Les informations compilées deviennent aussi une banque de données très pratique lors d’un rendez-vous chez le médecin.

Clue

BioWink GmbH, Apple iOS, Google Android

Régler le dossier des mots de passe

Si vous êtes du genre à toujours oublier vos mots de passe, une application regroupant ceux-ci pourrait vous économiser du temps (et quelques frustrations). Avec LastPass, vous n’avez qu’à en retenir un seul ; celui qui vous sert à ouvrir l’application. Vous pouvez y sauvegarder tous vos mots de passe, ou simplement ceux que vous n’utilisez pas souvent et que vous êtes susceptibles d’égarer. L’application peut aussi générer pour vous des mots de passe très sécuritaires, ou mettre à l’épreuve ceux que vous avez déjà.

LastPass

Log Meln, inc., Apple iOS, Google Android