Les applications de la semaine: les étoiles et le hasard

La tête dans les étoiles

Chaque année pendant la période des perséides, alors qu’on lève les yeux au ciel en tentant d’apercevoir quelques étoiles filantes, on se demande au passage pourquoi on ne prend pas un peu plus souvent le temps d’observer ce qui brille au-dessus de nos têtes. Est-ce parce qu’on a le regard rivé sur notre téléphone cellulaire ? En tout cas, l’un n’empêche pas l’autre : les applications permettant d’observer le ciel étoilé en réalité augmentée sont nombreuses. SkyView Lite en est une bonne pour commencer : cette application gratuite permet d’identifier à l’aide de son appareil photo les diverses constellations et planètes visibles au-dessus de nous. Une belle façon de regarder les étoiles, même en ville.

SkyView Lite

Terminal Eleven LLC, Apple iOS, Google Android

Jeu de prédictions

Quel montant amassera au box-office tel nouveau film lors de sa sortie ? Que se passera-t-il dans le prochain épisode de Game of Thrones ? Combien de points les Reds de Cincinnati marqueront-ils ce soir ? L’application PlayTheFuture vous défie de prédire des événements comme ceux-ci, qui surviendront dans le futur rapproché, en répondant à des questions assez précises. Si vous réussissez, vous pourriez même mettre la main sur un petit prix, et si vous jouez avec vos amis, vous pourrez comparer vos résultats. Si cette application a été développée à Montréal, les questions sont toutes en anglais et les sujets de prédiction qu’elle propose sont résolument liés à la culture de masse américaine. Le concept est quand même intéressant, et comme on ne peut répondre qu’à trois ou quatre questions à la fois, impossible de perdre trop de temps sur cette app.

PlayTheFuture

PlayTheFuture, Apple iOS, Google Android