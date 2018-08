Les applications de la semaine: musique portable et carte par tous

Un prof de musique portable

Vous avez un piano, une guitare ou un ukulélé, mais vous ne savez pas trop comment en jouer ? L’application Yousician offre une panoplie de tutoriels très bien faits pour l’apprendre. Un peu comme dans le jeu Guitar Hero, des notes placées sur une portée apparaîtront, et vous devrez les jouer au fur et à mesure. Si ça va trop vite pour vous, pas de panique : vous pouvez ajuster le tempo pour que la chanson défile plus lentement, et vous pouvez aussi pratiquer une main à la fois dans le cas du piano. Ce qui distingue cette application des autres outils du genre, c’est que grâce au micro de votre tablette ou de votre téléphone portable, Yousician saura si vous jouez la bonne note au bon moment, et pourra ainsi vous corriger. En anglais seulement.

Yousician

Yousician Ltd., Apple iOS, Google Android

Carte collaborative pour mieux circuler

Tous ceux qui circulent en voiture dans une grande ville le savent : les imprévus peuvent être nombreux chaque jour entre le point A et le point B. Dans l’application GPS collaborative Waze, les usagers sont invités à signaler les embouteillages, les fermetures de route et même les véhicules de police rencontrés sur leur chemin pour en prévenir les autres. L’application est aussi très pratique pour trouver la station-service la plus proche, ou encore du stationnement (l’interface est meilleure que Google Maps en cette matière). Touche intéressante : on peut activer une fonction qui nous rappelle, lors de l’arrêt de notre véhicule, de vérifier si notre enfant se trouve toujours à l’arrière de celui-ci.

Waze

Waze inc., Apple iOS, Google Android