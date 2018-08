Sorties week-end

Matinées bergères

Discuter d’agriculture urbaine dans le calme d’un parc ? Ce sera possible pour les trois prochains dimanches avec le retour des Matinées bergères de Biquette à Montréal, le collectif qui promène des moutons depuis trois ans dans les parcs de Rosemont–La Petite-Patrie. Dimanche, la première causerie s’intéressera à la faune et à la flore de Montréal sous la forme d’un jeu questionnaire interactif familial. Et après, direction la bergerie, où broutent les bêtes jusqu’au 15 août — après quoi elles feront « transhumance » jusqu’au parc Maisonneuve, non loin.

Dimanche de 11 h à 12 h au parc du Pélican. Entrée libre. Programmation complète.

Histoires anciennes

Comme le Mois de l’archéologie démarre toujours au milieu des vacances d’été, c’est l’occasion de découvrir l’histoire d’une région autre que la vôtre — là où vous avez piqué votre tente ou roulé votre Westfalia, finalement. Idée 1 (en région) : des fouilles, de la taille de pierre et une enquête dans le Jardin des mémoires au parc national du Lac-Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent. Idée 2 (en ville) : le circuit urbain archéologique autour des lieux emblématiques de l’époque du Parlement du Canada-Uni, derrière le musée Pointe-à-Callière, couvrant la période 1844-1849.

Jusqu’au 31 août partout au Québec. Programmation complète.

Artisans au Village

Pour son traditionnel marché d’artisans où tout sera « gossé de nos mains » (des mains de créateurs montréalais, précisons), le Village au Pied-du-Courant organise aussi deux ateliers pour ceux qui voudraient justement se faire la main — soit au tricot (15 h 30-16 h 30), soit à la gravure sur bois (17 h-18 h). Et pour les nostalgiques du (feu) petit restaurant de cuisine chinoise Trilogie, sachez qu’il revient à la vie sous forme de « pop-up » de bouffe sichuanaise.

Dimanche de 15 h à 20 h. Entrée libre. Info et liste des artisans.

L’art est… politique

Si vos vacances vous mènent (ou vous mèneront) jusqu’à Baie-Saint-Paul, sachez que le Symposium international d’art contemporain y bat son plein jusqu’à la fin du mois sur le thème « L’art et le politique ». L’événement reçoit dimanche la cinéaste et romancière Anaïs Barbeau-Lavalette pour une conférence intitulée « Libres ensemble » (à 16 h 30) et, plus tard en août, deux autres créatrices engagées : la cinéaste Kim O’Bomsawin, qui présentera son film Ce silence qui tue (le 25 juillet à 16 h), et Natasha Kanapé Fontaine, qui présentera Bleuets et abricots, spectacle à partir de son recueil de poésie éponyme (le 26 août à 17 h).

Jusqu’au 26 août à l’école Thomas-Tremblay, rue Ambroise-Fafard. Info.