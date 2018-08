Suivez la lumière

La légende raconte qu’un géant habite au coeur de la forêt de Tremblant et que, de temps à autre, il fait trembler la montagne. Sceptiques ? Un léger détour par les Laurentides d’ici les premiers jours d’octobre devrait vous suffire pour y croire et pour renouer, par la même occasion, avec les contes de votre enfance.

Au couchant, du pied de la montagne, la lumière bleutée qui éclaire le parcours sinueux de Tonga Lumina est à peine perceptible. Seul un léger vrombissement, pareil à un murmure sourd, laisse présager aux visiteurs curieux la rencontre qu’ils risquent de faire à mi-chemin du sommet. Massés en une file compacte, à un jet de pierre du village piétonnier du mont Tremblant, ils sont d’ailleurs déjà nombreux à 21 h 30 — heure du premier départ — à attendre patiemment de recevoir leur amulette lumineuse et de pouvoir grimper à bord du remonte-pente mécanique qui les mène là où la vraie aventure commence.

Car c’est là-haut, à un peu plus d’un kilomètre du centre villageois, que la magie fait son oeuvre. Depuis tout juste un an, la Station Mont-Tremblant propose aux curieux de passage dans la région un parcours nocturne en pleine forêt. Mise en son et en lumière par Moment Factory, la boîte multimédia de renommée internationale à qui on doit, notamment, la magie qui éclaire le parc de la gorge de Coaticook depuis 2014, la balade, qui prend racine à flanc de montagne, permet de découvrir un pan méconnu du célèbre site via une immersion sensorielle unique en son genre.

Conversation en forêt

Conçue autant pour les enfants que pour ceux qui en ont gardé le coeur, la balade dure environ une heure et emprunte un sentier rocailleux qui s’étire sur près d’un kilomètre et demi. Légèrement pentu par moments, ce dernier est illuminé de part et d’autre par de petites bornes lumineuses qui ne sont pas sans rappeler les cailloux blancs du Petit Poucet.

Tout au long, le visiteur est invité à s’arrêter et à aller à la rencontre de la forêt. Ici, les esprits des arbres étincellent, soulignent, en longs faisceaux lumineux, les cimes vertigineuses des conifères qui s’élancent vers le ciel. Plus loin, ceux du feu s’accrochent à la paroi rocheuse, scintillent le long des crevasses rocailleuses. En bruit de fond, un tambour résonne, marquant les pas des badauds. Au fur et à mesure, le rythme s’intensifie et les pendentifs aux cous des visiteurs varient en teinte, passant du bleu à l’orangé au vert, faisant ainsi écho aux décors lumineux et sonores croisés le long de la route.

Ce sont toujours les lieux qui nous racontent leur histoire. Ce sont eux qui nous guident dans notre construction narrative.

« Ce sont toujours les lieux qui nous racontent leur histoire, explique Thomas Pintal, qui est réalisateur multimédia chez Moment Factory depuis environ deux ans. Ce sont eux qui nous guident dans notre construction narrative. » Fortement inspirée par une légende locale, l’histoire met en scène un doux géant qui, selon ce qu’on dit à demi-mot, protégerait la montagne. Ne sont-ce pas ses pas, d’ailleurs, qui font trembler la forêt dans la pénombre de la brunante ?

Parcours unique

À Tremblant, il aura fallu près d’un an aux concepteurs pour mettre sur pied ce parcours immersif. Après avoir arpenté tous les versants de la montagne en quête du site idéal pour poser ses pénates, l’équipe de Moment Factory a finalement jeté son dévolu sur un sentier peu fréquenté. C’est là, tout au bout du trajet du remonte-pente Flying Mile, qui sert à la luge estivale durant la journée, qu’ils se sont laissé inspirer par la densité de la forêt, portée par l’âme des lieux.

« On trouvait ça très intéressant qu’ils s’arriment à un remonte-pente, souligne Jean-François Gour, directeur du marketing de la Station. C’est un détail qui non seulement permet de gravir en altitude une partie de la montagne, mais ça nous rattache aussi à notre vraie nature. Les gens nous connaissent d’abord parce que nous sommes une station de ski. »

Et c’est peut-être, justement, ce qui confère à cette expérience de Moment Factory son caractère unique — en comparaison des trois autres qu’ils ont mis en scène au Québec. « Nous vous racontons toujours une histoire, mais il s’agit parfois d’un simple prétexte », révèle Thomas Pintal. Remonter la montagne à la tombée du jour et arpenter ce sentier magnifié, alors qu’au loin, la nuit plonge le reste de la vaste forêt dans un sommeil profond, c’est là toute la vraie magie.

Comme la promenade se déroule en forêt, il est préférable de porter des souliers fermés, comme des espadrilles ou des chaussures de marche. Pour les familles avec de jeunes enfants, sachez que les poussettes ne sont pas recommandées. Privilégiez plutôt un porte-bébé ventral ou de randonnée, histoire de pouvoir profiter pleinement de votre expérience. À noter que des bancs ont été égrenés tout le long du chemin et qu’il y a des toilettes environ à la moitié du parcours.

