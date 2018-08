Les applications de la semaine: jouer à la géocache et redécouvrir l’ONF

Des géocaches partout autour de vous

L’application Geocaching est un classique qu’il vaut la peine de redécouvrir de temps à autre. Le concept est simple : un peu partout dans la nature, dans les parcs et dans les villes se trouvent des trésors astucieusement dissimulés (que l’on appelle des géocaches) associés à des coordonnées géographiques. Ceux-ci sont typiquement constitués d’une petite boîte contenant un registre avec la signature des gens qui l’ont trouvé au fil des mois (voire des années), et parfois quelques autres surprises. En téléchargeant l’application, on est souvent surpris du nombre de géocaches qui se trouvent près de chez nous, parfois même directement sur le chemin qu’on emploie tous les jours pour se rendre au travail, aller au dépanneur ou promener le chien… Pourquoi ne pas donner une chance à ce passe-temps, populaire partout à travers le monde ?

Geocaching

Groundspeak Inc., Apple iOS, Google Android

Films de l’ONF hors connexion

Si vous avez déjà exploré le site de l’Office national du film du Canada, vous savez à quel point il propose des œuvres riches et intéressantes. L’application de l’ONF est dans le même genre : documentaires, films d’animation, courts et longs métrages s’y retrouvent, classés par thématiques (mieux-vivre, droits de la personne, histoire, arts, jeunesse, etc.). Mais la fonctionnalité vraiment intéressante de l’application, c’est qu’il est possible de télécharger sur son téléphone ou sa tablette des films à regarder hors connexion. Très pratique pour les longues heures de route, d’attente ou de pluie loin de zones Wi-Fi !

ONF

Office national du film du Canada, Apple iOS, Google Android