Sorties week-end

Dany Laferrière en ville

De la grande visite attend le festival Haïti en folie vendredi : Dany Laferrière. L’académicien, qui a publié ce printemps Autoportrait de Paris avec chat, sera à la Grande Bibliothèque pour une conférence « à coeur ouvert » sur sa vie et son oeuvre, qui sera par ailleurs exposée dans son entièreté — une trentaine d’ouvrages, avec des adaptations au cinéma de certains de ses livres (vendredi de 18 h à 22 h au 475, boulevard de Maisonneuve Est, entrée : 40 $, incluant un livre de Dany Laferrière de votre choix). Mais ce n’est pas tout pour Haïti en folie : de la musique en plein air, un marché artisanal et une foire culinaire donneront à Montréal des airs de Perle des Antilles jusqu’à dimanche dans le parc La Fontaine, près du centre Calixa-Lavallée

haitienfolie.com

Savoirs autochtones

Une échappée au Jardin botanique, par ces chaleurs, est une excellente idée pour la respiration du corps (et de l’esprit). Dimanche, et pour deux autres dimanches de l’été, des duos de personnalités autochtones et allochtones seront sous le shaputuan — une tente traditionnelle innue — dans le Jardin des Premières Nations pour échanger sur la culture et le savoir-faire autochtones. Il y aura cet été, dans l’ordre, un atelier de danse pow-wow, une séance cinéma avec Alanis Obomsawin et Asinnajaq, ainsi qu’une rencontre littéraire avec Joséphine Bacon.

Les 29 juillet, 19 août et 26 août de 12 h 30 à 14 h au 4101, rue Sherbrooke Est. Entrée comprise dans le billet d’entrée au Jardin botanique. Détails : calendrier.espacepourlavie.ca

Concerts sur lac

Des canots, des étoiles, un lac (Bédard de son nom) et, surtout, des musiciens qui jouent des airs sans la friture de la ville. C’est ce qu’offrent chaque été les Concerts fauniques, organisés par l’Université Laval dans la forêt Montmorency — bien loin de la ville, vers le royaume du Saguenay. Il faut s’habiller chaudement, traîner sa chaise pliante, faire silence et se laisser porter : le prix inclut le trajet en navette (50 minutes) jusqu’au lac, le calme des bois et la musique, en harmonie avec la forêt boréale.

Tous les samedis jusqu’au 1er septembre de 20 h à 22 h 45. Départ de l’Université Laval ou de Charlesbourg. 50 $ par personne (adultes seulement), 6 $ pour la navette. Réservation obligatoire : 418 656-2034. foretmontmorency.ca

Tous au SPOT

Pour les citadins de Québec, la Sympathique place ouverte à tous (SPOT), sise sur la 8e Avenue, est devenue un lieu de choix où profiter de l’été en plein air tout en sympathisant avec ses voisins. C’est maintenant l’heure de la soirée d’impro avec Les improvistes, qui reviennent triomphalement à la vie pour l’occasion (vendredi de 19 h à 22 h). Et si vous êtes sur pied assez tôt le lendemain matin, il y a toujours du yoga le samedi pour vous dérouiller les muscles (de 9 h à 10 h jusqu’au 25 août) ou du taï-chi le dimanche pour vous resynchroniser la paix intérieure (10 h à 11 h 30 jusqu’au 26 août).