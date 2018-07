Les applications de la semaine: faire ses bagages et survivre aux aéroports

Tout avoir dans ses bagages

Faire ses bagages pour partir en vacances peut s’avérer une tâche ardue, surtout si notre périple comprend des activités très variées, ou encore qu’on est en famille. L’application Packr — offerte en français — peut vous aider à démêler le tout. Dès le départ, vous sélectionnez votre destination (l’application vous fournira les prévisions météo), le type d’hébergement (hôtel, camping, croisière), les moyens de transport employés, si vous voyagez avec un bébé, ainsi que les activités que vous comptez faire (plage, randonnée, dîner dans un restaurant raffiné, etc.). Packr vous suggérera alors une liste, qu’il est possible de modifier en y ajoutant ou en supprimant des éléments (à condition de payer 2,79 $). Packr n’est offerte que sur les appareils Apple, mais il existe des équivalents, comme PackKing pour Android.

Packr

Jeremie Leroy, Apple iOS

Circuler sans turbulences dans les aéroports

Vous arrivez à l’aéroport de Montréal et vous vous demandez si un nouveau restaurant a ouvert depuis votre dernière visite. Vous avez une correspondance à Toronto, et vous vous demandez si votre vol est bien à l’heure. Vous atterrissez finalement à Barcelone, et vous vous demandez quel moyen de transport serait le plus efficace pour vous rendre au centre-ville. Tant de questions auxquelles FLIO a les réponses ! Cette application gratuite fournit nombre d’informations sur tous les aéroports internationaux, dont des cartes de ceux-ci pour vous aider à vous situer, et permet même d’accéder à certains rabais (qui peuvent être les bienvenus, considérant les prix prohibitifs qui ont cours dans les aéroports).

FLIO

Air Media Service, Apple iOS, Google Android