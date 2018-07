Sorties week-end

Féministes, au fleuve !

Après un petit voyage à Québec la semaine dernière, le festival Filministes s’installe dimanche au chouette village au Pied-du-Courant à Montréal pour une soirée de courts métrages féministes à thème… nautique. Oui, oui : les six films de la programmation — dont Femme, une production d’Espagne filmée… sous l’eau — mettront en vedette la piscine, cette amie des citadins par temps caniculaires, et traiteront d’enjeux comme le deuil, la grossophobie, l’identité trans et la normalisation des corps.

Dimanche de 15 h à 23 h au 2100, rue Notre-Dame Est. Entrée libre. Programmation complète : facebook.com/filministes

Festivités nippones

Pour sa deuxième édition, le festival de culture japonaise Yataï MTL s’installe dans le Mile-End pour célébrer la variété de la cuisine nippone — bien au-delà des sushis — et la culture pop du pays. En plus d’une bonne sélection de plats à goûter, des ateliers divertiront les curieux : de la dégustation de thé et de saké, une initiation au kitsuke (le port du kimono), de l’origami pour les petits… Il y aura même de la musique dans le ton et une compétition de karaoké japonais. Dépaysement assuré.

Vendredi à l’Aire commune, 5705, rue De Gaspé à Montréal, et jusqu’à dimanche au Marché des possibles. Entrée libre. Programmation complète : facebook.com/yatai.montreal

Bienvenue en serre

Si vous n’avez jamais visité la serre des Fermes Lufa, cette fabrique de légumes locaux, c’est l’occasion de le faire, façon festive : en plus des portes ouvertes, une portion de la rue Antonio-Barbeau sera fermée toute la fin de semaine pour une fête de rue, où tiendront kiosque des producteurs locaux — dont la Fabrique Arhoma, les Miels d’Anicet et Oatbox. Les visites sont gratuites, mais il faut s’inscrire — et faites vite, les billets s’envolent.

Samedi (en français) et dimanche (en anglais) au 1400, rue Antonio-Barbeau à Montréal. Réservations : facebook.com/lesfermeslufa

Poésie sur rue

C’est jour d’inauguration dans Hochelaga-Maisonneuve à Montréal : la Rue de la poésie revient à la vie pour une nouvelle saison et reçoit la vingtaine de poètes locaux — dont les oeuvres sont désormais affichées dans la verdure du lieu — pour une soirée de déclamation. D’autres activités auront lieu durant l’été avec La poésie partout.

Vendredi de 18 h à 20 h sur l’avenue Desjardins, entre la Maison de la culture et la bibliothèque Maisonneuve. Accès libre. Info : facebook.com/laruedelapoesie

Lectures en plein air

Comme c’est la belle saison, la littérature prend l’air elle aussi. Jusqu’à la rentrée, la Maison de la littérature, à Québec, reçoit à demeure les Contes sur le parvis, des lectures que mènera le conteur Jacques Hébert — lequel puisera à la fois dans le folklore et dans son propre imaginaire pour divertir la talle des écoutants.

Tous les dimanches du 22 juillet au 26 août entre 13 h 30 et 16 h. Accès libre. Calendrier complet : maisondelalitterature.qc.ca