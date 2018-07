Les applications de la semaine: carnet de route et dollar américain

Carnet de route automatisé

Vous partez sur la route et vous aimeriez conserver vos souvenirs ? Polarsteps permet de créer facilement des carnets de voyage agrémentés de photos selon les endroits où vous êtes allé grâce à la géolocalisation. Dès son installation, l’application peut déterminer à partir des photos déjà sur votre appareil les destinations visitées et vous suggérer de créer des carnets de voyage à partir de celles-ci. Les carnets contiendront les photos que vous sélectionnerez, les noms des villes où vous vous êtes arrêtés, la durée du voyage et le kilométrage effectué. Vous pouvez aussi y ajouter des notes. L’application est gratuite, et vous pouvez partager vos voyages ou les garder pour vous-même.

Polarsteps

Polarsteps, Apple iOS, Google Android

Surveiller ses dépenses en argent américain

Quand on voyage dans des pays où la monnaie est différente, on pense à se doter d’un convertisseur pour savoir ce qu’on paie vraiment (par exemple, 500 dirhams marocains font environ 70$ CAN). On peut avoir tendance à négliger de le faire quand on va aux États-Unis, en se disant que la valeur du dollar y est assez près de la nôtre pour un calcul approximatif. Pourtant, une application comme xCurrency permet de remarquer en quelques secondes que 100$ US équivalent à 132$ CAN… Un bel outil de réflexion à apporter en vacances.

xCurrency

Travel Tao, Ltd., Apple iOS, Google Android