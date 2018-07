Sorties week-end

Un été Frédéric Back

Inauguré en partie à la fin de l’été dernier, le parc Frédéric-Back reprend une nouvelle vie estivale. Toutes les fins de semaine jusqu’à la fin des beaux jours, la Tohu propose des tours guidés à vélo dans le parc qui en feront connaître l’histoire et les lieux déjà aménagés — car sa construction ne sera terminée qu’en 2025 (les samedis et dimanches à 10 h en français et à 13 h 30 en anglais jusqu’au 7 octobre. Gratuit. Réservations : tohu.ca). Ce n’est pas tout : si l’artiste, illustrateur et cinéaste de L’homme qui plantait des arbres (Jean Giono) vous intéresse, un documentaire sur sa vie sera projeté gratuitement en plein air dans le parc le 19 juillet (au parvis Papineau à 20 h 30). Ce n’est pas assez ? Direction la Cinémathèque québécoise, qui reçoit en ses murs l’exposition Frédéric Back, la célébration de la vie, un hommage en oeuvres diverses au créateur amoureux de la nature (jusqu’au 19 août à la salle Raoul-Barré, entrée libre).

Un été de yoga

Ce ne sont pas les occasions yoga qui manquent à Montréal, mais l’été offre un avantage : la pratiquer extérieure… et gratuite. Pour les matinaux, le Musée McCord tient des séances dans sa Forêt urbaine du centre-ville (les mardis et jeudis jusqu’au 23 août de 7 h 45 à 8 h 45). Si vous préférez la pause du lunch, le Centre canadien d’architecture s’installe dans le parc Baile, juste en face (tous les jeudis jusqu’au 6 septembre de 12 h à 13 h). Vous êtes plutôt un yogi du dimanche ? Le Village au Pied-du-courant reçoit au bord du fleuve chaque semaine au crépuscule (les dimanches jusqu’au 9 septembre de 18 h à 19 h), tandis que le centre Moksha Yoga tient des séances sur l’heure du dîner dans le parc des Amériques — et dans ce cas-ci, les dons amassés iront à l’organisme Junglekeepers, dédié à la protection de l’Amazonie (les dimanches jusqu’au 30 septembre de 11 h à 12 h).

Camping 101

Qui dit été, dit camping. Encore une fois cette année, les néophytes (en solo, en couple, entre amis, en famille) pourront s’initier aux douceurs de la tente au bord du canal Lachine à l’initiative de Parcs Canada. Au programme : ateliers de cuisine de camping, montage de tente, fabrication d’allume-feu, grillage de guimauves, ateliers familiaux… et le nécessaire sommeil, durant la nuit.

De samedi midi à dimanche midi au Lieu historique national du Canal-de-Lachine, à Montréal. 88 $ par tente (4 personnes), 22 $ par personne additionnelle. Aussi le 11 août. Réservations : 1-844-365-2646. Infos : bit.ly/2mexNqQ.

Fête en campagne

Besoin d’air et de fantaisie ? C’est le retour de l’extravagant carnaval ShazamFest et de ses mille et une activités dans la verdure des Cantons-de-l’Est. On y trouvera comme d’habitude de la musique, des ateliers de cirque, de la danse, un marché biologique et des artisans locaux, tous prêts à vous accueillir au bord de la rivière. On apporte sa tente.

Jusqu’à dimanche au 2722, chemin de Ways Mills, à Barnston-Ouest. Billets et infos : shazamfest.com.