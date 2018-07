Les applications de la semaine: des chiens et des voyages

Des chiens pour tous

Avis aux amateurs de chiens : la plateforme Dogtime Community fait le pont entre les propriétaires de toutous qui manquent de temps pour faire marcher leur animal et les personnes qui aimeraient bien avoir un compagnon à promener. En s’inscrivant comme « promeneur », on remplit un formulaire indiquant nos disponibilités ou encore le type de chien que l’on est à l’aise de promener. On voit ensuite des chiens qui correspondent à notre profil : photo, petite description et localisation sont notamment incluses. Reste ensuite à contacter le propriétaire, qui a également une petite fiche de présentation, et à prendre rendez-vous avec l’animal pour une marche. L’interface de l’application est offerte en français et, à Montréal, on obtient beaucoup de résultats en faisant une recherche ; ailleurs au Québec, c’est encore peu développé.

Améliorer vos photos

Vous regardez vos photos de voyage (ou de pique-nique dans les parcs) et vous avez envie de les améliorer ? Plusieurs applications offrent des outils de modification d’images plus élaborés que de simples filtres Instagram, mais beaucoup moins compliqués que Photoshop. C’est le cas de la populaire Darkroom, qui, en plus des options de recadrage et de redressage, permet de retoucher les couleurs, les contrastes et la luminosité des photos de façon très précise, et surtout très instinctive. On peut aussi paramétrer ses propres filtres et les utiliser sur plusieurs photos. Les fonctionnalités de base sont gratuites, et on peut débloquer le reste pour 11 $. Darkroom est offerte pour les appareils Apple seulement, et l’interface est disponible en français.

