Les applications de la semaine: alléger la charge mentale, et encore un jeu de Pokémon

Alléger la charge mentale

Une application pour faire le suivi des tâches familiales, c’est intéressant. Mais si on se retrouve à être constamment la personne qui inscrit les choses à faire, divise les tâches et en fait le suivi, ça devient une corvée de plus ! C’est pourquoi lors de l’installation de Picniic, on insiste sur le fait que tous les membres de la famille peuvent gérer l’application, pas seulement rayer les tâches qui leur sont attitrées. Et pour que l’utilisation reste agréable, on peut aussi entrer dans Picniic des « nouvelles » des membres de la famille, partager des photos et même choisir dans une banque de recettes celles que l’on aimerait essayer. Les fonctionnalités de base sont gratuites, et pour 4,17 $ par mois, on peut avoir accès à davantage d’espace de stockage ou encore à une carte indiquant en temps réel où se trouvent les membres de la famille.

Picniic

Picnic Labs Inc, Apple iOS, Google Android

Encore un jeu de Pokémon

Au fil des ans, plusieurs jeux ont été produits sur l’univers de Pokémon (il n’y a qu’à penser au très populaire Pokémon Go). À la fin du mois de juin, la version application de Pokémon Quest s’est ajoutée à la série. Ce jeu gratuit propose de compléter plusieurs quêtes dans lesquelles nos Pokémons se battent contre d’autres créatures et de concocter des recettes pour attirer d’autres Pokémons dans notre équipe. Les mouvements des personnages sont effectués par une intelligence artificielle, et le joueur a somme toute peu de décisions à prendre : plusieurs utilisateurs comparent donc ce jeu à un petit film interactif, à une plongée dans l’univers nostalgique de Pokémon.

Pokémon Quest

The Pokemon Company, Apple iOS, Google Android