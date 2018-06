Sorties week-end

Vues de femmes

Sauriez-vous nommer des réalisatrices qui ont fait l’histoire du cinéma ? Si votre mémoire s’étiole, c’est l’occasion de lui redonner du nerf : la Cinémathèque québécoise accueille pour l’été le grand cycle Femmes, femmes, qui donnera à voir quelque 100 films réalisés par autant de femmes cinéastes du monde depuis la fin du XIXe siècle. On note les films Baise-moi (Virginie Despentes et Coralie Trinh Thi), India Song (Marguerite Duras) ou encore Le sourd dans la ville (Mireille Dansereau), une adaptation du roman de Marie-Claire Blais, qui sera présente lors de la projection. Voilà une formidable occasion de s’imprégner de l’imaginaire, du travail et de l’engagement multiple de femmes derrière la caméra.Du 2 juillet au 26 août.

Jardinage urbain

Quand on habite en ville, savoir jardiner dans un carré grand comme sa main peut nécessiter un brin d’expertise. Les citadins apprécieront les formations d’un jour proposées par On sème au dynamique Virage campus MIL, formations rassemblées sous le titre amusant de « Ramène ta fraise ». Des experts enseigneront, oui, tout ça : permaculture, teinture végétale, entomoculture, construction de bacs, santé des sols et identification des pollinisateurs.Du 30 juin au 15 septembre. Jusqu’à 70 $ par atelier.

Joies pour petits

Il n’y a pas que les adultes qui peuvent profiter du Piknic Électronik : les petits auront aussi leur terrain de jeu sur le site à partir de dimanche, juste à temps pour la canicule qu’on prédit historique. Dans un espace nouvellement réaménagé, les enfants pourront s’adonner à des jeux de piste, s’abandonner à la lecture, s’initier à la musique (façon DJ) ou tenter quelques pas de danse, le tout sous la baguette de l’équipe du festival Soir.Tous les dimanches de 14 h à 19 h du 1er juillet au 2 septembre, au parc Jean-Drapeau.

Pause dans le Mile-End

C’est une nouvelle saison de marchés en plein air qui commence dans le Mile-End, ce grand couvoir de rassemblements réjouissants. On s’arrête au Marché des possibles pour ses marchands locaux, ses ateliers et sa musique (du vendredi au dimanche), puis on regarde le crépuscule avec un verre au Marché de nuit du bar Alexandraplatz , tout aussi fécond en matière de création et de bouffe, façon camions de rue (les derniers samedis du mois jusqu’au 25 août).

Ouvrez l’œil, marcheurs

Cinq ans plus tard, on ne s’étonne plus de voir s’installer les Passages insolites à Québec, mais on est toujours un peu curieux d’en voir les couleurs. C’est chose possible dès aujourd’hui : neuf oeuvres d’art temporaires sont désormais disposées dans les méandres du Vieux-Québec. Il y aura aussi d’anciennes oeuvres en visite dans d’autres arrondissements et un jeu de piste qu’on promet « inusité ».Jusqu’au 14 octobre à Québec. Déambulation libre.