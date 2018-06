Cinq étoiles pour des astrotours

Dotés de toutes les commodités, les spacieux chalets EXP pour deux ou quatre personnes du réseau de la SEPAQ nous en mettent plein la vue la nuit venue. Et pour cause : des puits de lumière sont stratégiquement placés juste au-dessus des lits ! On apprécie aussi leur généreux vitrage, qui nous permet de vivre au plus près de la nature hiver comme été. Le parc national du Mont-Mégantic compte une dizaine de ces beaux modules en bois, installés dans la forêt, près d’un ruisseau. Idyllique. À partir de 141 $ la nuitée.