Les applications de la semaine: apprendre le codage et dire adieu aux numériseurs

L’école du code, directement dans votre téléphone

Vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemblait le code derrière des applications, des jeux ou des sites Internet ? L’application Mimo peut vous aider à le comprendre — et même à en faire vous-même. Celle-ci offre des tutoriels de codage qui commencent très simplement et vont jusqu’à l’apprentissage de langages de programmation comme Python ou Ruby. Au départ, vous choisissez le profil qui vous intéresse (programmer un jeu, une application ou encore… devenir pirate informatique) et démarrez les leçons immédiatement. Après une courte introduction gratuite, l’appli devient payante : 13 $ par mois ou en formule beaucoup plus économique à 40 $ par année. Les leçons sont ludiques et des explications accompagnent chaque petit « défi ». À noter que, malgré son nom, l’application fonctionne entièrement en anglais une fois ouverte.

Mimo : apprendre à coder

Mimohello GmbH, Apple iOS, Google Android

Adieu aux numériseurs

Les numériseurs font partie de ces appareils technologiques que de très simples applications réussissent à rendre pratiquement inutiles. Plusieurs applis vous permettent d’utiliser l’appareil photo de votre téléphone pour numériser des documents (contrats, reçus, factures, textes annotés à la main, etc.) et les conserver sur votre appareil ou encore les envoyer par courriel en format PDF. CamScanner fait partie de celles-ci. L’application est gratuite, mais les numérisations viennent avec un filigrane ; une version payante (environ 5 $ par mois) permet de retirer celui-ci et d’accéder à des options supplémentaires, comme la reconnaissance de texte ou encore un espace de stockage beaucoup plus important.

CamScanner

INTSIG Information Co., Ltd., Apple iOS, Google Android