Sorties week-end

Pas n’importe quel vendredi soir

Oui, oui, oui, c’est la longue fin de semaine de la Fête nationale. On sent déjà monter la frénésie du traditionnel medley des grands succès de Plume-Claude Léveillé-Marjo, pas vrai ? Voici quelques suggestions pour éviter la surdose de Bobépine d’ici à dimanche. Pour bien amorcer le week-end, les jeunes fous du festival SOIR , qui ont déjà sévi dans Hochelaga-Maisonneuve et dans la Petite-Patrie à Montréal, prennent d’assaut le Plateau. Encore une fois, artistes visuels, musiciens, expos et performances multidisciplinaires élisent domicile chez les commerçants le temps d’une nuit.SOIR Plateau, vendredi de 17 h à 3 h du matin, le long de l’avenue du Mont-Royal, accès gratuit.

Longue vie à « notre » Immortel

D’abord présentée à la librairie Monet à Montréal, l’exposition entourant la sortie du dernier livre de Dany Laferrière s’installe à la très belle Maison de la littérature à Québec . Percée dans l’univers de l’auteur, l’expo montre le Paris des artistes, des cafés, du vin et… des chats ! On peut aussi y consulter la bibliothèque idéale de M. Laferrière. Un hommage à la Ville lumière, donc, mais aussi à celui qui nous fait tant voyager avec ses mots pleins d’humour.Exposition Autoportrait de Paris avec chat, à la Maison de la littérature jusqu’au 31 juillet, accès gratuit.

Muse de béton

À la fois symbole et grand mystère, Habitat 67 est connu dans le monde comme une prouesse architecturale. Mais de quoi ça peut bien avoir l’air à l’intérieur ? C’est l’occasion de le découvrir, alors que les deux prochains jours fériés (les lundis), on tient des visites guidées spéciales — celles-ci ont habituellement lieu en semaine.Visite guidée d’Habitat 67, les lundis 25 juin et 2 juillet à 10 h ou 13 h. Point de départ à l’entrée principale du complexe (2600, rue Pierre-Dupuy), 25 $. Réservation obligatoire.

Destination Sud-Ouest

Dans le cadre du week-end de la Fête nationale, le quartier Saint-Henri se fait une beauté et ferme à la circulation automobile l’une de ses plus belles rues, Notre-Dame Ouest , à Montréal. En gros, c’est une « vente trottoir », d’ailleurs pour la première fois dans ce secteur. Les nombreux restaurateurs du quartier seront aux petits oignons pour faire goûter toute la diversité de leur offre gourmande. Pour les plus jeunes, il y aura un miniputt et des jeux de société géants. En soirée, la musique prend le relais avec Mononc’ Serge et Lydia Képinski. Il faut quand même bien la souligner, la Saint-Jean !Foire commerciale Saint-Henri, samedi de 10 h à 22 h, accès gratuit, rue Notre-Dame Ouest, entre l’avenue Atwater et la rue Saint-Augustin.