Les applications de la semaine: voyager mieux et quitter l’écran

S’organiser pour mieux voyager

Il existe déjà beaucoup d’outils pour planifier des voyages. Mais les guides mTrip, qui viennent sous forme d’applications pouvant être utilisées hors ligne, offrent une gamme d’outils particulièrement complète et structurée pour ce faire (et sont développés par une entreprise montréalaise). La fonction « itinéraire » permet d’entrer ses dates de voyage, puis de placer sur les plages horaires des activités, des restaurants ou des hôtels provenant d’une banque de suggestions. On peut télécharger gratuitement une version d’essai pour chaque ville qui nous intéresse, mais le guide complet coûte 7 $ par destination (on peut aussi acheter des ensembles de guides par continent). Pour l’instant, 28 villes sont disponibles, de New York à Moscou en passant par Tokyo.

Guides de voyage mTrip

mTrip Travel Guides, Apple iOS, Google Android

Tuer les distractions dans l’œuf

Une application pour aider nos enfants et adolescents à se concentrer sur autre chose que leur appareil mobile ? Oui, ça existe ! Hatch propose un concept tout simple : l’utilisateur détermine une durée pendant laquelle il doit se concentrer sur autre chose que son téléphone ou sa tablette, et à partir de ce moment, un œuf apparaît sur l’écran, avec une minuterie. Si on quitte l’application ou qu’on la ferme, c’est perdu : on ne verra jamais l’œuf éclore et une créature-surprise en sortir. Mais si on se rend jusqu’au bout… on se retrouve face à face avec un personnage plus ou moins rare, qui s’en va se ranger dans notre collection. Un outil ludique — qui peut même être utilisé chez les adultes ! Offert seulement pour les appareils Apple.

Hatch – Stay Focused

Focus Time LLC, Apple iOS, Google Android