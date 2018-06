Sorties week-end

Formes d’art unies

Artistes et artisans d’origine autochtone et non autochtone se croisent, se rencontrent et s’encouragent cette fin de semaine au Vieux-Port de Montréal. Des performances littéraires et scéniques issues des différentes nations célébreront les liens entre les cultures, à l’invitation des Productions Feux sacrés. Chants de gorge, lectures de textes, raps et installations seront au rendez-vous durant ces trois jours ayant comme mission la mise en commun des savoirs.Rendez-vous des arts métissés, place Jacques-Cartier, vendredi de 10 h à 20 h, samedi de 12 h à 20 h et dimanche de 12 h à 18 h, accès gratuit. rvam.ca

Souvenirs d’un doux ennui

Pour de nombreux jeunes adultes qui y ont grandi, la banlieue évoque moult souvenirs. Cadre adapté autant à la confortable lassitude qu’à l’ivresse des premières expériences, elle est particulièrement inspirante pour les créateurs. Dans le cadre du Simili-festival, un événement littéraire autour de la jeune création qui a lieu dans la capitale, la performance Hors-terre met en scène quatre auteurs qui puiseront dans leurs souvenirs, bien au frais les fesses dans une piscine gonflable.«Hors-terre» au Centre Alyne-Lebel de Québec, dimanche, accès gratuit.

Passion de genre

À Québec, le surnaturel, le gore, l’épouvante, la science-fiction et le fantastique sont à l’honneur au festival de films de genre Vitesse lumière. Jeu-questionnaire paranormal, projections de courts québécois et conférences permettront aux adeptes d’étancher leur soif de bizarre.Festival Vitesse lumière à la Ninkasi de la rue Saint-Jean à Québec, vendredi et samedi en soirée, 10 $ par soir ou 15 $ pour deux soirs. vitesselumiere.org

Les superstars du bal

À Montréal, dans le cadre de Suoni per Il Popolo, le strass et les paillettes brilleront vendredi soir lors du bal Chemistry ! A Vogue Ball. Cet événement rassemblant club kids, drag queens et autres féroces rois et reines du défilé promet d’être coloré : inspiré des soirées ballroom du New York des années 1980, la nuit verra s’affronter les équipes affublées de costumes devant rappeler le tableau périodique.«Chemistry ! A Vogue Ball», à l’église Saint-Enfant-Jésus, vendredi dès 20 h, 22 $. suoniperilpopolo.org

Chasse à courts

Le meilleur du cinéma en court format du monde (oui, oui, du monde !) arrive à la Cinémathèque. En tout, 34 courts métrages primés par les plus hautes distinctions seront projetés, proposant un tour du monde en images et en sons. Irlande, Sénégal, Corée, Grèce, Québec, Suède… Ils y seront tous.Les Nuits en or à la Cinémathèque québécoise, vendredi dès 17 h et samedi dès 17 h 30, accès gratuit. Arrivez tôt, les places sont limitées. quebeccinema.ca