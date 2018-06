Les applications de la semaine: se réveiller au bon moment et cours de langue sur le pouce

Se réveiller au bon moment

L’alarme de notre téléphone fait rarement partie des sons qu’on aime le plus entendre ; c’est comme si elle nous réveillait chaque matin au moment le moins opportun, en plein milieu d’un rêve ou d’un moment de sommeil parfait. En analysant les bruits que vous faites en bougeant dans votre sommeil, l’application Sleep Cycle évalue vos périodes d’éveil, de sommeil et de sommeil profond, pour vous réveiller au meilleur moment dans une plage horaire prédéterminée (par exemple entre 7 h et 7 h 30). Le mode d’utilisation est très simple : vous n’avez qu’à mettre votre téléphone, branché, à côté de votre lit pendant la nuit. L’application vous permet aussi de suivre vos statistiques de sommeil. Le premier mois est gratuit, puis le service coûte 35 $ par année.

Sleep Cycle

Northcube AB, Apple iOS, Google Android

Cours de langue sur le pouce

Vous voulez apprendre l’italien ? Perfectionner votre anglais ? Savoir à quoi ressemble le suédois ? La populaire application Duolingo devrait vous plaire. Celle-ci propose des cours de langue sous forme de petits modules assez simples à réaliser, qui réussissent bien à faire passer des notions de grammaire, de vocabulaire et de prononciation de façon ludique. Le site Web de Duolingo offre un éventail d’activités d’apprentissage plus complet, mais vous pouvez lier votre compte avec l’application et vous pratiquer sur celle-ci quand vous avez quelques minutes de libres. Vous pouvez télécharger Duolingo en anglais ou en français : il y a toutefois moins de cours offerts à partir de la version française. L’application est gratuite… et il y a même une option pour apprendre le klingon.

Duolingo

Duolingo, Apple iOS, Google Android