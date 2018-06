Sorties week-end

Mémoire des lieux

Il y a dix ans, le 407 rue Saint-Pierre, immeuble centenaire du Vieux-Montréal, s’apprêtait à être éventré pour faire place aux importantes rénovations qui allaient précéder l’implantation du désormais reconnu Centre Phi. Pour garder une trace de ce qui ne serait plus jamais pareil, Phoebe Greenberg a, à l’époque, recruté Denis Villeneuve — qui se passe de présentations — pour créer un court métrage hommage, intitulé Next Floor. Aujourd’hui, c’est le centre spécialisé en création actuelle qui rend hommage au film grâce à une installation qui dévoile l’envers de son décor. Centre Phi , accès gratuit.

Au frontibus, au nasibus

Les amateurs du nectar brassicole connaissent bien la signification de la seconde fin de semaine de juin : « Mondial » ! Pour une 25e année, le Palais des congrès est l’hôte de l’important rassemblement sur l’univers de la bière. C’est le moment de découvrir de nouvelles saveurs grâce à ses ateliers, conférences, dégustations. Allez, à vos chopines ! Mondial de la bière , jusqu’à samedi, de midi à 23 h, au Palais des congrès, accès gratuit.

Ceux qui nous entourent

Ce week-end marque le retour d’une désormais connue (et charmante) tradition de juin : la Fête des voisins. Lancé en France en 1999, ce concept de mise en commun et de rencontre intergénérationnelle s’est bien implanté un peu partout au Québec grâce au Réseau québécois des villes et villages en santé. Consultez le répertoire des municipalités participantes et les activités offertes en ligne ! La Fête des voisins , samedi, partout au Québec.

L’espace où j’habite

Les secteurs d’activité et d’étude s’allient et s’entremêlent pour proposer une réflexion aboutie dans le cadre de l’exposition L’idée du territoire, présentée par le Centre d’exposition de l’UdeM. Qu’est-ce que la nature ? Quelle est notre légitimité par rapport à l’espace que l’on occupe ? Des oeuvres d’Edmund Alleyn, de Françoise Sullivan, de Rita Letendre, de Kananginak Pootoogook et bien d’autres sont exposées, grâce aux bons soins de la commissaire Geneviève Chevalier. L’idée du territoire : une exploration des collections , jusqu’au 10 août, au Centre d’exposition de l’Université de Montréal, du mardi au samedi de 11 h à 17 h et le jeudi jusqu’à 20 h, accès gratuit.

Bazar de livres

L’été, c’est fait pour lire ! Faites le plein d’essais théoriques, de lectures pour les enfants, de romans écrits par des femmes, de science-fiction, de bédés grâce à cette vente de livres tenue dans la cour de la librairie féministe L’Euguélionne. Bazar de livres usagés , samedi et dimanche, de 13 h à 18 h, à L’Euguélionne, accès gratuit.