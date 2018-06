Les applications de la semaine: cartes de navigation et photos d'animaux

Cartes de navigation collectives

Avis aux amateurs de navigation: avec l’application de cartes maritimes Wavve, vous pouvez découvrir de nouveaux plans d’eau et connaître les endroits trop peu profonds pour permettre à votre bateau de passer, tout en profitant des renseignements ajoutés à la carte par les autres utilisateurs (points d’intérêt, quais, etc.). Vous pouvez même activer une option vous permettant de localiser en temps réel vos amis ou d’autres navigateurs qui utilisent Wavve. Comme l’application a été développée à Toronto, les cartes collaboratives contiennent beaucoup plus d’informations en Ontario et sur la côte est américaine: à vous d’en ajouter au Québec! L’application est disponible seulement pour les appareils Apple, et coûte 1$ par mois ou 6$ par année après une brève période d’essai.

Wavve

Wavve Boating inc., Apple iOS

Jamais trop de photos d’animaux

Vous adorez partager sur les réseaux sociaux des photos de vos animaux, mais parfois, vous avez l’impression que vous en faites un peu trop? L’application Petbar pourrait devenir votre nouvel exutoire. Celle-ci est faite spécifiquement pour partager des photos et courtes vidéos de vos animaux de compagnie, à qui vous créez un profil. Vous verrez dans votre fil d’actualités d’autres animaux en action, et vous pourrez les suivre ou contacter directement leur propriétaire. Il s’agit d’ailleurs d’un bel outil pour quiconque aimerait adopter un animal donné et parler au préalable à quelqu’un qui possède ce type d’animal avant de faire le saut. À noter que l’application n’existe que depuis quelques mois et ne compte pas beaucoup d’utilisateurs pour le moment.

Petbar

Onpoint Holdings Pty Ltd, Apple iOS, Google Android