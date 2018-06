Les applications de la semaine: la communauté du karaoké et coupons en ligne

Le paradis des amateurs de karaoké

Sing! regroupe une communauté de gens passionnés par le karaoké, pour qui chanter des chansons de Disney en se prenant pour la princesse Jasmine est un passe-temps tout à fait satisfaisant. L’application permet de s’enregistrer en train de chanter les paroles qui apparaissent à l’écran, avec une musique instrumentale en arrière-plan. On peut ensuite procéder (ou pas) à un traitement de la voix qui aplanit les imperfections, partager notre enregistrement avec le reste de la communauté de Sing ! et écouter les autres membres. L’application permet quelques jours d’essai gratuit, avant de devenir payante (10,50$/semaine, 26,50$/mois ou 130$/année). Des chansons sont offertes dans plusieurs langues, dont le français.

Sing !

Smule, Apple iOS, Google Android

Couponnage 2.0

Elle est derrière nous, l’époque où l’on devait s’armer de ciseaux, de circulaires (et de patience) pour bénéficier du plus grand nombre de rabais possible en faisant l’épicerie. Une fois que l’on a entré notre code postal dans l’application reebee, elle détecte les commerces à proximité et on peut alors visualiser tous les rabais s’appliquant à un produit donné. Ainsi, en écrivant par exemple «crème sûre», on peut connaître le prix au rabais dans les différentes épiceries près de chez nous, ainsi que le nombre de jours qui restent à la promotion. On peut aussi directement ajouter nos achats à une liste virtuelle, et l’application classe les articles par épicerie. Une façon simple d’économiser du temps et de l’argent!

Reebee

Reebee inc., Apple iOS, Google Android