Sorties week-end

Activité portuaire accrue

La croisière n’est pas pour cette année ? Qu’à cela ne tienne, le nouvel espace aménagé pour les croisiéristes, le Grand Quai du port de Montréal (anciennement la jetée Alexandra), s’ouvre à tous dimanche en proposant une fête familiale à saveur nautique. Atelier de noeuds, exposition de photos maritimes et sur l’histoire navale, jeux gonflables et matchs d’impro sont au rendez-vous.Fête familiale au Grand Quai du port de Montréal, dimanche, de 10 h à 18 h, 200, rue de la Commune Ouest. Accès gratuit. port-montreal.com

Histoires d’albums

La musique que l’on écoute est imbriquée dans nos vies : rencontres, tristesses, fêtes, emplois, amours ont tous une trame sonore. Pour célébrer les 20 ans du collectif PME-ART, Jacob Wren, Caroline Dubois et Claudia Fancello présentent, dans le cadre de Suoni Per Il Popolo, une version longue (de 10 heures !) de la performance Le DJ qui donnait trop d’information. Chacun des trois artistes a des vinyles à faire jouer et des histoires à raconter en lien avec ces oeuvres. On peut circuler, entrer, sortir, prendre un verre.Le DJ qui donnait trop d’information, par PME-ART, à Suoni Per Il Popolo, samedi à partir de 15 h à la Vitrola, Montréal, 5 $ (contribution volontaire). suoniperilpopolo.org

Portraits d’un monde changeant

Depuis mercredi se déroule à la Maison de la culture Claude-Léveillée une exposition collective comptant certains des photographes les plus incisifs du moment, à l’invitation du commissaire Jean De Julio-Paquin. Ces cinq reporters de l’image (le photographe du Devoir Valérian Mazataud, Isabelle Hayeur, Thomas Kneubühler, Jean-François Lemire et Andreas Rutkauskas) documentent les paysages de désolation laissés par la course à l’enrichissement industriel.Regards critiques et nouvelle photographie, jusqu’au 26 août, à la Maison de la culture Claude-Léveillée à Montréal. Accès gratuit. lavitrine.com

Le bal des artistes

La Foire en art actuel de Québec n’est pas réservée exclusivement à ceux et celles qui ont le budget pour faire des acquisitions d’oeuvres. Les adeptes de nouveaux artistes auront sans doute beaucoup à admirer parmi le travail des 20 créateurs sélectionnés par le commissaire invité Marc-Antoine K. Phaneuf. Collage, sculpture et peinture abstraite sont à découvrir.Cinquième Foire en art actuel, jusqu’à dimanche, à la chapelle des Jésuites de Québec. Accès gratuit. foireartactuel.com