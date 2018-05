Les applications de la semaine: à la chasse avec Pit et en randonnée au bout du téléphone

Compagnon de randonnée

Vous aimez faire de la randonnée, mais vous vous cantonnez toujours par habitude aux quelques mêmes sentiers ? AllTrails est là pour vous ! Cette application permet de trouver des sentiers où marcher, courir ou faire du vélo à proximité d’une ville donnée. En plus d’informations comme la distance à parcourir ainsi que l’élévation, des mots-clés sont associés à chaque piste, permettant de savoir si les chiens y sont permis ou s’il s’agit d’un bon endroit pour observer des oiseaux, par exemple. On y trouve aussi des commentaires de randonneurs qui y sont passés avant nous. L’application est rédigée dans un drôle de mélange de français et d’anglais, mais les commentaires sont en français pour la plupart des pistes au Québec.



AllTrails : Hike, Bike & Run

AllTrails inc., Apple iOS, Google Android

Voyage de chasse

« C’est le crépuscule. Nous voici de nouveau dans les forêts du Nord québécois. » C’est par ces deux phrases toutes simples que s’amorce le récit du photographe montréalais Alexi Hobbs, qui accompagne les clichés qu’il a pris de ce qui allait être le dernier voyage de chasse de son grand-père, Antonio Allard, dit « Pit ». L’Office national du film du Canada a eu la bonne idée d’ajouter au récit de la musique ainsi que des illustrations, et d’en faire une application immersive. Une fois celle-ci lancée, il suffit de faire défiler l’écran à la verticale pour découvrir cette histoire où s’entremêlent les souvenirs de l’auteur et ceux de son aïeul, dans une histoire touchante au format original. À consulter plutôt seul dans son salon que dans une voiture de métro bondée.

La dernière chasse

Office national du film du Canada , Apple iOS, Google Android