Les applications de la semaine: la culture qui paie et déguster à bas prix

Deux fois par jour, à 15 h et à 21 h (heure de Montréal), des centaines de milliers de personnes ouvrent leur application HQ et participent à un jeu en direct qui dure une dizaine de minutes. Douze questions de connaissances générales à choix de réponses défilent à l’écran. Dès qu’on en manque une, on est éliminé, mais si on se rend jusqu’au bout, on partage avec les autres vainqueurs un prix en argent (que l’on reçoit dans notre compte PayPal). Les sommes reçues peuvent être très faibles — souvent 40 ou 50 ¢ — ou beaucoup plus importantes : la somme la plus élevée gagnée sur HQ a été de 25 108 $. Ça donne envie de s’appliquer ! L’application est entièrement gratuite, mais n’est disponible qu’en anglais.Intermedia Labs, Apple iOS Vous aimez découvrir de nouvelles bières et vous aimez les rabais ? Birre & Co. risque de vous plaire. En ouvrant cette application, vous vous retrouverez face à un catalogue qui vous permettra non seulement de découvrir de nouvelles bières correspondant à vos préférences du moment, mais aussi de bénéficier de rabais sur celles-ci — un coupon de 1,50 $ sur un paquet de quatre cannettes de Bière de coin d’rue de L’Espace public, par exemple. Une fois l’achat effectué, il suffit de prendre une photo de votre facture avec l’application, et lorsque vous aurez accumulé pour 20 $ ou plus de rabais, la somme vous sera envoyée par virement Interac ou par chèque. L’application n’est disponible que sur les appareils Apple, mais une version Android est en route.Birreco inc., Apple iOS