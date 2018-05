Les applications de la semaine: l’agenda sur mesure et la méditation en français

Agenda sur mesure pour le secondaire

Cycles de neuf jours, semaines A/B, journées de planification… les horaires des élèves du secondaire (et ceux de leurs professeurs !) ne ressemblent à ceux de personne d’autre. L’application québécoise Studyo consiste en un agenda numérique adapté pour eux, qui leur permet de paramétrer leur horaire en début d’année scolaire et d’y noter leurs devoirs et évaluations directement sur leur tablette, leur téléphone portable ou leur ordinateur, au fil des jours. Il faut y mettre un peu de temps pour bien comprendre toutes les fonctionnalités de l’outil et entrer l’horaire de base, mais une fois cela fait, on se retrouve vraiment avec un outil sur mesure intéressant. L’application est gratuite pendant deux semaines, puis l’abonnement est de 2 $ par mois ou 24 $ par année. Studyo est disponible seulement pour les appareils mobiles Apple.

Studyo

Intuitic Inc., Apple iOS

Méditer, en français s’il vous plaît !

On vous parlait la semaine dernière de Headspace, une populaire application de méditation anglophone. Petit BamBou offre un service semblable, mais en français. Ses séances de méditation guidées durent de 10 à 15 minutes chacune ; les huit premières sont gratuites, et l’abonnement est ensuite de 60 $ pour six mois. Plus de 600 séances sont offertes pour les membres, et plusieurs thématiques peuvent être abordées lors de celles-ci, comme le stress, la gestion de la douleur ou la compassion — il y a même une méditation qui permet de réfléchir à sa dépendance au tabac. L’application offre aussi une option « crise de calme », une courte méditation de trois minutes à faire lors d’un moment de stress intense.

Petit BamBou

FeelVeryBien, Apple iOS, Google Android