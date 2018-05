Les applications de la semaine: livraison et méditation à volonté

Le petit nouveau de la livraison

Des applications permettant de se faire livrer à manger à la maison, il y en a déjà beaucoup. Qu’est-ce qui démarque GOLO des autres ? Principalement le fait que cette application montréalaise recense plusieurs restaurants peu connus à proximité de chez vous (vous risquez de faire des découvertes), mais aussi des fleuristes, des pharmacies ou encore des animaleries. L’application a été lancée il y a deux semaines seulement, et le catalogue semble encore en construction, mais c’est à essayer (et à surveiller). On aime le filtre qui permet de ne voir que les commerces ouverts au moment où on consulte l’application.

GOLO

FANS Entertainment Inc., Apple iOS, Google Android

Méditer plutôt que texter

À entendre parler partout des bienfaits de la méditation, ça donne envie d’essayer. C’est du moins ce que des millions d’utilisateurs se sont probablement dit en téléchargeant l’application de méditation guidée Headspace. En plus de séances ordinaires, celle-ci permet de choisir un thème de méditation particulier, allant de la préparation au sommeil à la motivation sportive en passant par le stress préexamen. Des séances de méditation pour enfants font également partie des options. L’application et les séances de base sont gratuites, mais pour avoir accès au large éventail de contenu, il faut payer un abonnement de 18 $ par mois. Seul hic : malgré le fait qu’Headspace compte des utilisateurs partout à travers le monde, ses méditations sont seulement disponibles en anglais.

Headspace

Headspace Meditation Limited , Apple iOS, Google Android