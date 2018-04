Sorties week-end

À vos jardins

Maintenant que le printemps s’installe, c’est l’heure de parler jardins. En guise d’ouverture de la saison agricole, Cultiver Montréal organise le Rendez-vous des jardiniers urbains , où des kiosques et des conférences aborderont les potagers sur toit, les jardins en libre service et la culture de plantes en intérieur, notamment. Que les amateurs soient tranquilles, ils pourront profiter de l’expérience des convertis de longue date — qui se feront un plaisir de partager leurs trucs.Samedi de 11 h 30 à 17 h 30 à La Factry, 1111, rue Saint-Antoine Ouest. 5 $.

Lire les films

Qu’ont en commun les films Les temps modernes (1936), Playtime (1967) et Arrival (2016) ? Tous trois abordent la notion de progrès à différentes époques et les trois sont à l’étude vendredi et samedi au cinéma du Parc . Des psychanalystes et des experts en cinéma commenteront la représentation du progrès dans ces films où l’être humain se mesure à des transformations de fond… Un échange avec le public suivra chaque discussion.Vendredi de 19 h à 21 h et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h au 3575, avenue du Parc à Montréal. 11-12,50 $.

Agir, puis écrire

Chez certains écrivains, comme Albert Camus pour ne nommer que lui, l’engagement politique fut important au même titre que l’écriture romanesque. Mais si le premier s’inscrit dans le présent, l’autre est immortelle. D’où cette question : l’ oeuvre d’un écrivain politiquement engagé peut-elle résister au temps ? C’est ce dont discuteront les écrivains Lola Lafon, Fulvio Caccia et Lluís Anton Baulenas dans une table ronde animée par Robert Triquère, dans le cadre du festival Métropolis Bleu, qui fête ses 20 ans.Samedi à 12 h 30 au Musée McCord, 690, rue Sherbrooke Ouest à Montréal. 6 $.

Jour du croissant

Une fois par année, le croissant est à l’honneur dans tout le Québec pour célébrer les méthodes de production artisanales de nos boulangers. Samedi, la viennoiserie sera donc vendue à 1,25 $ pièce, de Gatineau à Cap-aux-Meules, en passant bien sûr par Montréal. Si vous lisez ceci à Toronto ou même à Paris, sachez que le festival y bat aussi son plein. Courez !Toute la journée de samedi. Carte et boulangeries participantes