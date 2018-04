Les applications de la semaine: boire comme une plante et rencontrer comme un robot

Même si vous connaissez tous les bienfaits de l’hydratation, vous avez tendance à vous rendre compte à la fin de la journée que vous n’avez bu que quelques gorgées d’eau durant celle-ci ? L’application Plant Nanny s’est donné la mission non seulement de rappeler à ses usagers qu’ils devraient boire de l’eau tout au long de la journée, mais aussi de rendre cela amusant. Lors du téléchargement, après avoir entré quelques informations sur vous pour permettre au logiciel d’estimer la quantité d’eau que vous devriez boire par jour, vous choisissez une petite plante qui deviendra votre avatar et grandira et se développera au fil des jours, tandis que vous lui donnerez l’équivalent de l’eau que vous buvez. Étrangement addictif !Fourdesire, Apple iOS Quand on fait du réseautage dans son domaine, on se rend compte qu’on finit souvent par croiser les mêmes personnes. L’application Shapr vous permet d’entrer en contact avec de nouvelles personnes qui ont des intérêts semblables aux vôtres et qui souhaitent échanger, que ce soit à distance ou autour d’un café. Une fois votre profil créé et une dizaine de champs d’intérêt déterminés (par exemple l’écriture, ou encore les nouvelles technologies), l’application vous proposera des profils. Comme sur Tinder, vous pourrez les écarter ou manifester un intérêt envers eux ; si celui-ci est réciproque, vous pourrez engager la conversation. Vous pouvez voir une vingtaine de profils par jour gratuitement, ou payer 25 $ par mois pour avoir accès à davantage de services.Shapr, Apple iOS