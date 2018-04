À toutes faims utiles

Alors que bien des événements épicuriens ciblent expressément les couples, Québec Exquis s’est offert un beau cadeau pour sa 8e édition. Jusqu’au 29 avril, la programmation convie des gens de tous les âges, de tous les milieux et de tous les budgets à une variété d’activités valorisant les professions liées à la gastronomie ainsi que les valeurs de partage, tout en raffermissant le maillage de la ferme à la table. Comme quoi il est possible de démocratiser le plaisir lié à la découverte de nouvelles saveurs.

Le développement du goût chez les enfants se fait notamment en multipliant leurs contacts avec les aliments, la cuisine et la gastronomie. Cette année, la programmation comporte donc deux nouveautés visant directement les plus jeunes.

Des cours de cuisine pour parents et enfants, en collaboration avec La Folle Fourchette, permettent aux apprentis chefs de tous les âges (dès trois ans !) de découvrir des produits d’ici, ce qui développe leur sensibilité au terroir et à l’alimentation de proximité.

C’est aussi dans ce but d’éducation que sept restaurateurs participants ont créé une miniversion de leur menu Québec Exquis. Avec la promotion Les Jeunes Gourmands, les enfants de moins de 12 ans peuvent s’initier à la gastronomie et aux produits locaux… ce qui permet du même coup aux parents (ou grands-parents) de profiter du festival en famille.

Futurs chefs sur la sellette

Outre la relève en salle à manger, l’organisme s’intéresse aussi à celle en cuisine. L’organisation implique donc les écoles proposant des programmes en gestion hôtelière en offrant aux futures brigades une occasion de s’exercer pendant leur formation. Les étudiants peuvent vivre l’effervescence liée à un événement, nourrissant du même coup la passion du métier et la fierté d’appartenir à la grande famille de l’hôtellerie.

« Les étudiants en hôtellerie découvrent ainsi des facettes qu’ils ne connaissaient pas, comme le travail direct avec les producteurs et les artisans du terroir. C’est crucial, car ils sont, après tout, les futurs ambassadeurs des produits d’ici », explique Vincent Lafortune, président de Québec Exquis.

Photo: Les Festifs / Québec Exquis

Les élèves de l’École hôtelière de la capitale prépareront notamment des bouchées à partir de produits locaux lors du Marché éphémère, samedi, 21 avril, au marché du Vieux-Port de Québec.

En plus des causes que Québec Exquis appuie déjà, notamment la Soirée haute cuisine (un événement caritatif au bénéfice de Tel-Jeunes qui a permis d’amasser 95 000 $ cette année), l’organisation a voulu utiliser la cuisine comme moteur de solidarité en se rapprochant davantage des préoccupations liées à la sécurité alimentaire. Un important volet social a donc été déployé pour cette 8e édition.

Lors de Cuisinez au suivant au Centre des congrès de Québec le 15 avril dernier, 80 cuisiniers d’un jour, chefs et producteurs ont préparé des milliers de bouchées, un repas et un plat à emporter pour près de 500 personnes dans le besoin, dont beaucoup d’enfants. Les portions non consommées ont été distribuées à des organismes.

Pour élargir encore plus la notion de partage, un spectaculaire Grand Festin se tiendra samedi, alors qu’une immense table accueillera 150 convives. Mettant également en valeur les produits locaux, ce repas cinq services sera préparé par quatre chefs réputés… dont la brigade sera en partie composée de jeunes provenant de centres jeunesse de la région. L’événement se tiendra au profit de la Tablée des chefs. Quelques billets sont encore disponibles.

De la pupille à la papille

La vue d’un plat appétissant participe au plaisir de la table. Cette année, les organisateurs ont voulu explorer davantage la dimension visuelle en composant 25 trios formés d’un chef, d’un producteur et d’un photographe professionnel. Cette lumineuse idée met en valeur la dimension profondément humaine de l’art culinaire, depuis le produit du terroir jusqu’à l’assiette.

Toujours au chapitre des expériences sensorielles, Cinéma Exquis propose la projection de films gourmands au cinéma Le Clap : accompagnée de vin et de bouchées, l’expérience permet d’entrer dans une autre dimension du plaisir.