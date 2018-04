Sorties week-end

Suivre le papier

En cette époque fortement immatérielle, réjouissons-nous que le papier fasse encore l’objet de grands rassemblements. Voilà le temps revenu de la Foire papier , qui célèbre l’art contemporain avec des estampes, collages et installations diverses faisant un usage exclusif de ce matériau millénaire. Des visites guidées vulgariseront le « travail invisible de l’art » (vendredi à 14 h, en français), solliciteront votre « regard tactile » (samedi à 14 h, en français) ou éclaireront les subtiles variations du papier (dimanche à 14 h, en anglais).Jusqu’à dimanche à Arsenal art contemporain, 2020, rue William. Entrée : 8-10 $.

De slam et de poésie

C’est sous le signe du slam et de la poésie qu’on vous propose de célébrer cette année la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. À, la Maison de la littérature tient la soirée de lecture et de discussion La poésie est une insurrection , dédiée au poète martiniquais Aimé Césaire, disparu il y a 10 ans (vendredi à 20 h au 40, rue Saint-Stanislas, entrée libre). Le lendemain, au même endroit, une quinzaine de slameurs de partout au Québec seront réunis pour la célébration rythmée Québec enslamé , qui s’annonce bouillonnante (samedi à 20 h, 10 $).Pendant ce temps, à, les éditions Mémoire d’encrier tiennent un après-midi de découverte du slam et de la poésie où paroles, échanges et rythmes seront rois (samedi de 13 h à 19 h à l’Espace de la diversité, 1260, rue Bélanger, entrée libre). Et attention, la Ligue d’improvisation littéraire revient à la vie à la Maison des écrivains : trois auteurs s’adonneront au théâtre spontané sur des extraits d’oeuvres choisis par Simon Boulerice (samedi à 19 h au 3492, avenue de Laval, entrée libre).

Au nom de la Terre

À l’occasion du Jour de la Terre, jour qu’elle mériterait d’ailleurs à longueur d’année, le Centre Phi s’est inspiré du thème annuel On porte tous un peu le chapeau, qui pointe notre responsabilité envers l’environnement, pour créer une journée d’activités spéciales. Au menu : la diffusion du documentaire La Terre vue du coeur (11 h et 13 h, 9,50-11,75 $), le dévoilement de l’installation Sink or Swim et une conférence sur la pollution plastique (15 h, entrée libre).Dimanche de 11 h à 17 h au 407, rue Saint-Pierre.

Allez, au ménage !

Parlant de la Terre : c’est aussi en fin de semaine que démarrent les corvées printanières pour redonner à Montréal sa beauté de jeunesse. Nombre de ces corvées attendent encore des volontaires enthousiastes pour manier le balai, la pelle et le sac à déchets. On s’inscrit en ligne et hop !À partir de vendredi.