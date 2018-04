Les applications de la semaine: un pouce vert virtuel et les finances au bout du doigt

Si vos plantes d’intérieur peinent à survivre plus de quelques mois, c’est probablement qu’elles ne bénéficient pas des conditions idéales pour leur croissance. L’application SmartPlant vous permet de recenser vos plantes, d’avoir quelques indications de base pour leur entretien puis vous donne des conseils pour les faire s’épanouir au fil des mois. Ces fonctionnalités de base sont gratuites, et pour quelques dollars, vous pourrez également envoyer des photos de plantes aux experts de SmartPlant pour qu’ils vous aident à les identifier, ainsi que des images d’insectes ou de problèmes sur la tige ou le feuillage, pour qu’ils vous aident à faire revenir votre jardin intérieur à la santé. Une bonne façon de se faire croire que c’est le printemps quand il grêle en avril…SnappTech Ltd, Apple iOS La saison des impôts rappelle à bien des gens qu’ils perdent fréquemment le fil de leurs finances. Un domaine où il est dangereusement facile d’être amnésique, c’est lorsqu'on oublie qui nous doit de l’argent, et à qui on en doit ! Des applications comme Splitwise sont très pratiques pour suivre le fil des dépenses communes faites ici et là, les plus grandes (ce billet d’avion réservé pour vous et votre meilleure amie) comme les plus petites (trois cafés par semaine pour votre collègue, ça finit par faire un bon montant). L’idée n’est pas nécessairement d’être toujours quitte au sou près, mais ça vous donne une idée de ce que vous dépensez pour les autres. Les montants peuvent être divisés équitablement ou de façon personnalisée, entre autant d’individus que l’on veut.Splitwise inc., Apple iOS