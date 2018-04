Sorties week-end

Douces glisses

En parallèle des représentations de sa nouvelle création Threshold, la troupe du Patin libre reçoit à demeure pour les dix prochains jours à son quartier général de l’aréna Saint-Louis, dans le Mile-End à Montréal. Cette célébration de la glisse collective permettra de profiter d’ateliers d’initiation au patin, de jouir librement de la glace ou de s’adonner à un « éveil chorégraphique » matinal la fin de semaine. On peut louer des patins sur place (5 $) et une buvette sera même en activité, pour les petites soifs et les grands creux. Apportez des sous.Tous les jours jusqu’au 22 avril au 5633, rue Saint-Dominique. Entrée libre ou 5-10 $.

Faites vos listes

Bien des écrivains ont tenu des listes de choses disparates, du « J’aime, je n’aime pas » de Roland Barthes aux « Commandements de retour en classe » de Sylvia Plath. Vous pourrez élaborer la vôtre samedi à l’occasion de l’atelier de fanzine Liste de listes de listes tenu par la galerie d’art et petite bibliothèque Artexte. Modus operandi : après une fouille dans la documentation sur place, il vous faudra, sous le coup de l’émotion et de l’inspiration, « répondre » à vos découvertes par une liste sous forme de fanzine — qui pourra être « systématique, personnel, poétique, abstrait, confus, clair, banal ou hors du commun ». Alors, rassurez-vous, vous pourrez être fous.Samedi de 12 h à 16 h au 2, rue Sainte-Catherine Est à Montréal, salle 301. Entrée libre.

Étranges fourrures

Il peut naître des choses hybrides et inattendues dans le Studio 303. En fin de semaine, place au bien nommé Quantum Fur , une soirée de performances et de vidéos concoctée par le collectif Geranium, où quatre artistes exploreront, dans le désordre, la musique indigène-électro-dance, la matérialité de la mémoire, la danse (inspirée de la sculpture et du dumpster diving) et la vidéo à la frontière de la transe et de la poésie, notamment. On vous l’annonce, toute frontière sera trouble.Samedi à 18 h et dimanche à 16 h au 372, rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal. 10-20 $ (argent comptant).

Dessine-moi un musée

Pas moins de 16 auteurs et illustrateurs, venus du Québec et d’aussi loin que du Japon pour le Festival Québec BD, s’installent pour la matinée de dimanche au Musée national des beaux-arts du Québec . Leur défi : s’inspirer des collections d’art québécois pour pondre, par le dessin, une autre exposition sous forme de « relecture » de notre patrimoine — qui sera, elle, exposée du 17 avril au 8 mai. On achète son billet d’entrée et hop ! on fouille les salles à la recherche des artistes à l’oeuvre.Dimanche de 10 h 30 à midi et de 13 h 30 à 15 h au 179, Grande Allée Ouest, à Québec.