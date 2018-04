Les applications de la semaine: liste de tâches et suggestions de lectures

Avis à tous ceux qui aiment utiliser des listes de tâches pour s’organiser : avec Trello, non seulement vos compilations de choses à faire vous suivent sur votre téléphone, mais vous pouvez aussi les partager avec d’autres usagers de l’application. Ainsi, une liste de corvées ménagères peut être partagée à tous les membres de la famille (ou à vos colocataires !), et des tâches de bureau peuvent être partagées avec des collègues. Parlant de travail, si vous gérez une équipe ou un projet, vous pouvez créer une liste pour chacun de vos employés et suivre l’évolution de leur travail directement à partir de l’application. Il faut le dire : le design de Trello est moins beau que celui d’autres outils du genre (comme la superbe application Monday), mais elle a le gros avantage d’être gratuite pour toutes ses fonctionnalités de base.Trello inc., Apple iOS Vous avez envie de varier vos sources de lecture tout en vous en tenant aux sujets qui vous intéressent ? Medium est là pour ça ! Lors du lancement de l’application, celle-ci vous demande d’indiquer les sujets qui vous intéressent, puis vous suggère chaque jour des articles correspondant à ces thèmes. Plus vous en lisez, plus vous risquez de voir du contenu qui vous intéresse, surtout si vous cliquez sur l’icône d’applaudissement lorsque vous aimez un texte. Une bonne partie du contenu est gratuite, mais pour 5 $ par mois — argent redistribué aux auteurs des articles que vous lisez —, vous pouvez avoir accès à tout le matériel réservé aux membres. À noter que sauf exception, les textes offerts sur la plateforme sont en anglais.A Medium Corporation, Apple iOS