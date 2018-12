Les applications de la semaine: «Scrapbooking» et gérants amateurs

Scrapbooking virtuel

Le scrapbooking a connu ses beaux jours il y a quelques années, alors qu’on bricolait des albums souvenirs en superposant des papiers de couleur, des photos, des illustrations et de petits messages. L’application Unfold propose quelque chose de semblable, mais directement sur le téléphone (et avec une esthétique plus minimaliste). L’interface très simple et intuitive permet d’organiser ses photos préférées en petits albums. Sur chaque page, on peut disposer une ou plusieurs photos, ainsi que du texte, puis télécharger les albums sur notre appareil. L’application est gratuite, mais pour 1 $ on peut acheter un groupe de modèles de pages plus stylisés. Pour le moment, Unfold est offert seulement pour les appareils Apple.

Unfold – Story Creator

Moonlab, Apple iOS

Gérer son équipe amateur comme un pro

Les ligues de sport amateur sont souvent synonymes de problèmes d’absentéisme ; Sporteo est un outil conçu pour éviter aux gérants d’équipe de passer des heures au téléphone pour trouver un gardien de but prêt à remplacer à la dernière minute. Cette application québécoise permet d’établir un calendrier des matchs, une liste de joueurs et une liste de remplaçants, qui reçoivent une notification automatiquement lorsque leur présence est requise à une partie. Les joueurs orphelins peuvent aussi utiliser Sporteo pour trouver une équipe sportive à proximité de chez eux. Les options sont nombreuses : hockey, soccer, football, frisbee, volleyball (et même quiddich) font partie des sports recensés par l’application. Une excuse de moins pour ne pas bouger !

Sporteo

Flash Romeo Inc., Apple iOS, Google Android