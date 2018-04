Sorties week-end

Vents du nord

Surveillez le grand déploiement du Printemps nordique , cette célébration de la Scandinavie par les arts. En plus de tables rondes sur la culture nordique et d’expositions diverses (et gratuites), Montréal reçoit en fin de semaine l’artiste Gunilla Heilborn pour The Knowledge, un spectacle solo sur le cerveau et la mémoire (vendredi et samedi), de même que le duo Arvvas, mêlant chant traditionnel du peuple sâme et americana (lundi). Et ce n’est que la pointe… de l’iceberg.Jusqu’au 29 avril à la Place des Arts, à Montréal.

Petits papiers

Il vous faut exprimer l’urgence du beau à la vue de ce faux printemps qui nous glace les os ? La création de zine peut être une solution temporaire au spleen. Deux membres du collectif Filles missiles tiennent samedi un atelier sur le zine, ce feuillet créatif très personnel et cathartique, à la Maison de la poésie. Après une courte histoire de cette pratique, un atelier sera l’occasion de travailler à votre (première ?) oeuvre en la mêlant de poésie. Complétez le proverbe : Dans les petits papiers…Samedi de 13 h à 14 h 30 au 911, rue Jean-Talon Est, local 323. 30 $. Les profits iront au Festival de la poésie de Montréal.

Ciel en fête

Pour fêter les cinq ans de son changement de peau, le Planétarium de Montréal a concocté un joli programme de fin de semaine consacré aux mystères du ciel et à l’astronomie. Des animations scientifiques, un atelier de robotique, une simulation d’exploration d’exoplanète en direct de Paris (oui, oui) et deux spectacles jeunesse sont prévus à bord — certaines gratuites, d’autres nécessitant quelques sous.Samedi de 9 h à 20 h et dimanche de 9 h à 17 h au 4801, avenue Pierre-De Coubertin.

Impro d’un soir

C’est sur l’église chrétienne du Roi des Rois, dans Hochelaga, que la petite et toute jeune compagnie de théâtre Jouer dehors a jeté son dévolu pour la première édition de Terrain vague , un spectacle d’improvisation ayant pour but… de n’en avoir aucun. Tout sera surprise. Vous arrivez trop tard ? Un parté suivra pour « célébrer l’an zéro de la compagnie ».Samedi dès 20 h 30 au 3674, rue Ontario Est. Contribution volontaire.

Soirée poésie

Dans son charmant local de Villeray, le café Chez l’éditeur reçoit à demeure pour Kaféminism , une soirée de lecture de poésie féministe dont les fonds iront en partie (80 %) au Native Women’s Shelter de Montréal. Des poètes de tous les horizons exprimeront des parcelles de leur vie au micro.Vendredi dès 19 h au 7240, rue Saint-Hubert. Contribution volontaire.