Sorties week-end

Des papillons pour Pâques

Dégourdissez les doigts créateurs des enfants avec cet atelier de création d’un arbre à branches en fils de métal, au Musée national des beaux-arts du Québec . On y dépose des papillons multicolores pour accueillir l’arrivée des rayons du soleil.Atelier d’assemblage : arbre à papillons, de vendredi à lundi, à 11 h, 13 h, 14 h 15 et 15 h 30. 5 $ par personne.

Danser comme l’art

L’artiste Alberto Giacometti est dans l’air du temps : non seulement le Musée national des beaux-arts du Québec lui dédie une grande rétrospective jusqu’à la mi-mai, le portraitiste est aussi le sujet d’un biopic réalisé par le polyvalent Stanley Tucci. En marge de ce foisonnement Giacometti, le chorégraphe Harold Rhéaume présente la performance Empreintes mouvantes, danser Giacometti , à voir dans le hall du nouveau pavillon Lassonde.Représentations le samedi 31 mars, 11 h, 14 h et 15 h 30, Pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ.

Une dernière descente

C’est la fête au Sommet Saint-Sauveur en ce long week-end. La montagne accueille le Championnat québécois de ski acrobatique et, parallèlement, une ouverture de terrasse, des DJ et des performances musicales. Bon, pour cette fois, ça va. Après on range les skis et on sort les planches à roulettes, d’accord ?Week-end de Pâques festif à Saint-Sauveur. Voir les tarifs et la programmation complète sur leur site Web

La musique cosmique

Samedi, l’événement de la programmation Jazz sur Mars , une collaboration entre l’OFF Festival de jazz et la taverne du Cheval Blanc, propose d’entendre le groupe psycho-galactico-jazz Soupe aux tripes. Bière, free jazz… comment résister au voyage ?La série de concerts Jazz sur Mars présente Soupe aux tripes au Cheval Blanc, samedi, 17 h, contribution suggérée de 6 $

Improvisation sans filet

L’impro, c’est chouette. Mais quand on ajoute à cette joute ludique trapézistes, athlètes, artistes circassiens, c’est encore plus exaltant, pas vrai ? Après deux jours de compétition, le Tournoi de l’Impro cirque verra s’affronter en finale les équipes méritantes. Prouesses acrobatiques et bons gags s’alterneront sur la piste. Avec une atmosphère musicale gracieuseté des Wonder Trois Quatre.Finale du Tournoi de l’Impro cirque, samedi, 20 h, à la Tohu, 40 $, avec accès au party de clôture.