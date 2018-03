Les applications de la semaine: travailler et passer le temps

Des mandalas dans le métro

Les livres de coloriage pour adultes ont gagné en popularité au cours des dernières années, tout comme les applications permettant de tuer le temps dans les transports en commun ou la salle d’attente du dentiste. Bloom offre une combinaison des deux : cette application de coloriage propose des mandalas et images de toutes sortes à colorier à l’aide d’un large éventail de nuances. Comme plusieurs applications du genre, après les quelques dessins gratuits du départ, il faut soit payer pour en débloquer de nouveaux (un peu moins de 1 $ par dessin), soit regarder plusieurs vidéos publicitaires pour amasser des crédits. Si on est prêt à débourser quelques dollars pour un tel passe-temps, Bloom est un bon choix étant donné la qualité et la variété des dessins.

Bloom

Brainbow1, Apple iOS

Là où ça respire bien, ça travaille bien

L’application montréalaise Breather, qui a été lancée en 2013, permet de louer des salles de travail à l’heure un peu partout à travers la ville. Ces locaux décorés avec goût offrent plus de confort (et de confidentialité) qu’un café bondé, que ce soit pour des réunions d’équipe, une rencontre avec de nouveaux clients ou même… une séance de thérapie, soutiennent les concepteurs. L’application a pris de l’ampleur depuis sa création : 31 salles sont disponibles à Montréal, que ce soit à Saint-Henri, en plein centre-ville ou encore dans le Mile-End. Les prix varient entre 20 $ et 85 $ l’heure. Avis à ceux qui voyagent pour le travail : Breather propose aussi des locaux de travail dans neuf villes au Canada, ainsi qu’aux États-Unis et à Londres.

Breather

Breather Products inc., Apple iOS, Google Android