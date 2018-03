Les applications de la semaine: les zombies, c'est bon pour la santé!

Les zombies, c’est bon pour la santé



L’application Zombies, Run ! vous propose de transformer vos courses à pied en missions pour sauver le monde. Dès le premier épisode de ce jeu immersif, qui requiert simplement que vous couriez avec vos écouteurs sur la tête, vous êtes parachutés dans une zone infestée de zombies, et devez vous rendre au camp Abel Township, où se trouvent d’autres survivants, tout en amassant divers objets (bandages, médicaments) en chemin. Au début, on vous encourage simplement à courir rapidement puisque vous êtes suivis par des zombies, mais l’histoire prend de l’expansion au fil des épisodes, et le succès de l’immersion est tel qu’il a convaincu de grands auteurs, comme Margaret Atwood, d’écrire quelques épisodes. À noter que le jeu est offert en anglais seulement.



Zombies, Run !

Six to Start, Apple iOS, Google Android

Vous êtes-vous déjà demandé où allait cet avion qui passait au-dessus de votre tête ? FlightRadar24 permet de passer de la spéculation à la certitude. L’application montre le nombre étourdissant d’avions qui se promènent en temps réel partout sur la planète. Vous pourrez ainsi apprendre que cet engin qui passe au-dessus de votre appartement de Villeray est un petit vol en provenance de Toronto, savoir que des chanceux viennent de s’envoler vers Reykjavik ou encore suivre vos amis qui décollent pour l’Europe. En cliquant sur le vol de votre choix, vous pouvez aussi avoir des détails sur le modèle de l’avion, la compagnie aérienne à laquelle il appartient ou encore son heure prévue d’arrivée. Bel outil pour les curieux !FlightRadar24 AB, Apple iOS