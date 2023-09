On vous emmène dans les coulisses de la rentrée parlementaire à Ottawa

C’est cette semaine qu’avait lieu la rentrée parlementaire à Ottawa. Les élus se sont consacrés essentiellement au dossier du coût de la vie, malgré le discours de Justin Trudeau qui a annoncé un possible lien entre le gouvernement indien et le meurtre d’un citoyen canadien. Le président Volodymyr Zelensky a également pris la parole vendredi, remerciant notamment le Canada pour son soutien et son accueil. Notre journaliste Boris Proulx était sur place pour suivre l’événement.



