Identité | Faire vivre ses racines à travers la musique

Diversité de styles et de cultures, c’est ce que propose l’artiste d’origine chilienne et mapuche, Akawui. Baignant dans la musique depuis son plus jeune âge, ses compositions s’inspirent de ses racines familiales, mais aussi de sa vie montréalaise.

Consultez notre série Identité pour découvrir des parcours inspirants et différents.

Toutes les vidéos du Devoir sont accessibles ici sur notre site Internet. 

Pour joindre l’équipe de la vidéo du Devoir : video@ledevoir.com

Pour consulter l’ensemble de nos vidéos, abonnez-vous à notre page YouTube.