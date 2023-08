Le «Coriolis II», un laboratoire flottant pour des recherches océanographiques

Le navire Coriolis II est une plateforme destinée aux travaux de recherche océanographique. Plusieurs fois par année, il réunit un maximum de scientifiques pour étudier le Saint-Laurent et le Saguenay. Même s’il est actuellement le laboratoire flottant le plus important du Québec, son équipement se fait vieux. Faudra-t-il penser à le remplacer ? On vous invite à son bord !

