Identité | Bouger entre femmes, loin des sentiers battus

Partie du constat qu’il manquait de femmes sur les sentiers de vélo, la communauté des Chèvres de montagne propose des espaces sécuritaires, entre elles, pour faciliter l’accès à différents sports et activités de plein air plus téméraires. Leur but: offrir aux femmes la possibilité de développer la même confiance que les hommes dans leurs sports d’aventures.

