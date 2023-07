Parcours | Redéfinir le tourisme après une tragédie comme celle de Lac-Mégantic

Le 6 juillet 2013, la vie des Méganticois change. Ce jour-là, un train déraille et provoque la mort de 47 personnes. Au lendemain de la tragédie, les touristes et les médias affluent vers la ville. Comment peut-on se reconstruire tout en évitant d’être une destination macabre ? Lac-Mégantic propose un tourisme de mémoire, pour ne pas oublier le passé, tout en montrant qu’elle a bien plus à offrir.

