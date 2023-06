Retour avec Pauline Marois et Colette Roy-Laroche sur l’accident de Lac-Mégantic | Entrevue

« On avait un plan d’urgence, mais quand la catastrophe arrive, évidemment, on ne sort pas notre cahier pour vérifier la démarche. Il n’y a pas d’historique. On écrit au fur et à mesure. »

Le tragique accident ferroviaire de Lac-Mégantic a eu lieu le 6 juillet 2013. Dix ans plus tard, notre chef de division politique, Marco Bélair-Cirino, reçoit en entrevue Colette Roy-Laroche, mairesse de Lac-Mégantic de 2002 à 2015, et Pauline Marois, première ministre du Québec de 2012 à 2014, pour revenir sur cet accident qui continue de marquer les esprits.

