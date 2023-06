Opinion | La jeunesse lance un cri d’alarme face aux feux de forêt

« Maintenant et dans le futur, on apprendra notre géographie au fil des tragédies. » Les membres de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social se mobilisent alors que plus d’une centaine de feux de forêt font toujours rage au Québec. Selon eux, nous subissons maintenant la crise climatique dont nous avons ignoré les avertissements. Écoutez leur prise de parole.

