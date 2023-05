Est-ce que les jeunes garçons vont bien?

Un jeune sur cinq affirme que sa santé mentale est passable ou mauvaise, selon la plus récente enquête sur la santé psychologique des 12-25 ans au Québec. On remarque un écart marqué dans la manifestation des symptômes d’anxiété ou de dépression entre les gars et les filles. Notre journaliste Jasmine Legendre dresse un portrait de la situation chez les jeunes garçons avec des experts.

